Видео Cadillac F1, посвящённое главной новости дня

Команда Cadillac, объявившая сегодня, что её гонщиками станут Валттери Боттас и Серхио Перес, не ограничилась одним только пресс-релизом, посвящённым этому событию, которое гоночный мир ждал уже давно.

Дело поставлено с поистине американским размахом, в том числе в социальных сетях появился короткий, но впечатляющий видеоролик, в котором кроме гонщиков появляется и Киану Ривз – именно его голос звучит за кадром.

В июле мы рассказывали, что звезда Голливуда и большой поклонник Формулы 1 приступил к съёмкам документального сериала, посвященного рождению новой команды, и это короткое видео даёт первое представление о его творческом методе.

«Мало кому звонят, ещё меньше тех, кого в итоге выбирают, – такие слова Киану произносит в начале ролика. – Вы хотите каких-то ярких моментов, выхваченных лучом прожектора, или вас больше интересует наследие, которое остаётся потом?

Крёстные отцы славы Америки, рок-звёзды в сфере культуры, в Cadillac определились с выбором пути, причём самого быстрого из всех существующих. И этот путь не на один сезон – он ведёт в будущее.

Судьба у человека только одна, но творится она общими усилиями…»

После этого мы видим в кадре самого Ривза, который произносит ещё одну фразу, адресованную Валттери и Серхио: «Мы вас ждали!»

Трудно спорить, это действительно так, тем более, слухи о том, что в Cadillac сделают ставку прежде всего на опыт, ходили давно. Что до несколько избыточного пафоса этой «короткометражки», то, пожалуй, в такой день он простителен.

С другой стороны, если к проекту привлечены силы голливудских профессионалов, то вряд ли на выходе будет нечто рядовое и простенькое. Хотя, конечно, в итоге главное не это, а результаты на трассе, а их добиться намного сложнее, чем снять такое видео.

Источник