Перес: В этот уик-энд мы почтим память Айртона Сенны

Перед Гран При Эмилии-Романьи в Имоле гонщики Red Bull поработали на симуляторе на базе команды и уже предвкушают возвращение на классическую итальянскую трассу, где Макс Ферстаппен побеждал уже дважды, а Серхио Перес в 2022 году поднялся на подиум.

Макс Ферстаппен: «Имола – легендарный автодром, здесь всегда интересно выступать, и мы рады, что гонка, которую в прошлом году пришлось отменить, на этот раз состоится.

Наша команда добивалась отличных результатов в Имоле, это настоящая трасса старой школы, очень техничная, и там есть сложные комбинации поворотов и зон торможения.

Наша команда продолжает упорно трудиться как в Милтон-Кинсе, так и на трассе, и я тоже на этой неделе позанимался на симуляторе на базе Red Bull Racing. Конечно, здорово вернуться в Европу, и уже хочется поскорее узнать, что нам принесёт этот уик-энд».

Серхио Перес: «Мы возвращаемся в Европу, но я особенно рад, что нас ждёт гонка в Имоле, ведь в прошлом году этот этап не состоялся. Но погодные условия там могут быть сложными, а это всегда вносит дополнительные трудности, поскольку время работы на тренировках может быть ограничено, что затем серьёзно скажется на квалификации.

Будем надеяться, что погода в этот уик-энд останется сухой, и пока прогноз на пятницу и субботу выглядит обнадёживающе. Если мы уверенно отработаем в эти дни, то сможем отлично подготовиться к воскресному Гран При.

На этой неделе я был на базе команды, мы старались найти более эффективные настройки, чтобы в Имоле выступить лучше, чем в Майами. Но для этого нужно, чтобы в дни уик-энда команда принимала правильные решения, и если мы будем действовали слаженно, то сможем подняться на подиум.

В этот уик-энд мы почтим память Айртона Сенны, поэтому я буду работать на трассе в балаклаве знаменитого жёлтого цвета с надписью «Сенна – навсегда!», и это для меня очень важно. Когда мы все росли, он нас вдохновлял, и многие из тех, кто сейчас выступает в Формуле 1, в своё время начали заниматься картингом именно благодаря Сенне».

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