Парма. Соболева уступила в трёх сетах в матче второго круга

Анастасия Соболева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 125 в Италии

Парма, Италия • 13-18 маяя • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Ана Богдан (Румыния)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Анастасия Соболева (Украина, Q) — Зейнеп Сёнмез (Турция) 1:6, 6:4, 5:7

Украинская теннисистка во второй раз выступила в основной сетке турнира WTA 125. В прошлом году Соболева попала в основу соревнований в Анже в статусе «лаки лузера» и проиграла в первом круге.

По ходу сегодняшнего матча Анастасия реализовала 7 из 16 брейк-поинтов и проиграла 9 геймов на собственной подаче.

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