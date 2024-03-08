Индиан-Уэллс. Ястремская и Калинина сыграют вместе в парной сетке

Украинки примут участие в парном разряде турнира WTA 1000 в США

Индиан-Уэллс, США • 6-17 марта • хард • $9,258,080

Действующие чемпионки: Крейчикова/Синякова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Даяна Ястремская и Ангелина Калинина попали в парную сетку из альтернативного списка после отказа от участия дуэта Мирра Андреева/Анастасия Потапова (-/-).

Украинские теннисистки ранее не играли вместе. В первом круге они встретятся с Сарой Соррибес Тормо из Испании и чешкой Мари Боузковой.

Соррибес Тормо и Боузкова в прошлом году дошли до четвертьфинала на Ролан Гаррос, сыграли в полуфинале на Уимблдоне и выиграли титул WTA 1000 в Пекине.

Напомним, что в парном разряде турнира в Индиан-Уэллс также выступит Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко.

btu.org.ua