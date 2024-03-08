Металлист 1925 года расписал мировую с ЛНЗ в 20 туре УПЛ

Харьковский Металлист 1925 года сыграл вничью с черкасским ЛНЗ в 20 туре Украинской Премьер-лиги.
Матч завершился со счетом 1:1.
Чемпионат Украины — УПЛ
20 тур, 8 марта
<p style= "металлист 1925 (Харьков) — ЛНЗ (Черкассы) 1:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 75 Рыбалка (пен), 1:1 — 86 Юрченко (пен)
Металлист 1925: Проценко, Капинус, Фарина, Червак, Бычек (Оусу 81), Габелок, Имереков, Моура, Юрченко (Обиная 89) , Гармаш, Борячук (Юсоф 81).
ЛНЗ: Пеньков, Тилль (Шестаков 46), Салиху, Бар (Хобленко 58), Пасич, Яшари (Олейник 73), Каплиенко, Молло, Насонов, Муравский, Рыбалка (Тарасенко 90).
Предупреждение: 10 Юрченко — 45+5 Бар, 57 Рыбалка, 57 Насонов, 70 Хобленко, 90+4 Шестаков
Сейчас Металлист 1925 года занимает 13 место в турнирной таблицы чемпионата с 16 очками в активе. ЛНС идет 11-м с 24 баллами.
Следующий матч харьковчане сыграют 16 марта против Руха. Черкасский клуб 12 марта примет СК Днепр.
Накануне Динамо на последних секундах потеряло победу над Вересом.