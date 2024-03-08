Металлист 1925 года расписал мировую с ЛНЗ в 20 туре УПЛ

Харьковский Металлист 1925 года сыграл вничью с черкасским ЛНЗ в 20 туре Украинской Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 1:1.

Чемпионат Украины — УПЛ

20 тур, 8 марта

<p style= "металлист 1925 (Харьков) — ЛНЗ (Черкассы) 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 75 Рыбалка (пен), 1:1 — 86 Юрченко (пен)

Металлист 1925: Проценко, Капинус, Фарина, Червак, Бычек (Оусу 81), Габелок, Имереков, Моура, Юрченко (Обиная 89) , Гармаш, Борячук (Юсоф 81).

ЛНЗ: Пеньков, Тилль (Шестаков 46), Салиху, Бар (Хобленко 58), Пасич, Яшари (Олейник 73), Каплиенко, Молло, Насонов, Муравский, Рыбалка (Тарасенко 90).

Предупреждение: 10 Юрченко — 45+5 Бар, 57 Рыбалка, 57 Насонов, 70 Хобленко, 90+4 Шестаков

Сейчас Металлист 1925 года занимает 13 место в турнирной таблицы чемпионата с 16 очками в активе. ЛНС идет 11-м с 24 баллами.

Следующий матч харьковчане сыграют 16 марта против Руха. Черкасский клуб 12 марта примет СК Днепр.

Накануне Динамо на последних секундах потеряло победу над Вересом.

Определились комментаторы 20 тура УПЛ

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