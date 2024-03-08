Карлос Сайнс успешно прооперирован

Пресс-служба Ferrari сообщила об успешно проведённой операции по удалению аппендицита у Карлоса Сайнса.

«Карлоса прооперировали, – говорится в заявлении итальянской команды. – Всё прошло хорошо, и сейчас он отдыхает в госпитале. Мы выражаем Карлосу полную поддержку и желаем скорейшего выздоровления».

В Ferrari воздерживаются от прогнозов, когда Сайнс сможет вернуться за руль. В 2022 году Алексу Элбону хватило трёхнедельной паузы между гонками в Монце и Сингапуре, чтобы восстановиться от аналогичной операции и выйти на старт.

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