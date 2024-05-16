Формула 1 может отказаться от гибридных технологий

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали допустил серьёзные изменения в регламенте на моторы после окончания следующего четырёхлетнего цикла в сезоне 2030 года.

Стефано Доменикали: «Я ещё не обсуждал это с командами, но полагаю, что если экологически чистые виды топлива окажутся эффективными, нужно подумать о том, стоит ли продолжать использовать гибридные силовые установки.

Вес машин стал серьёзной проблемой. Многие гонщики хотели бы выступать на более лёгких машинах, а с гибридными силовыми установками дальнейшее увеличение веса неизбежно. Кроме того, лично мне хотелось бы более громкого звука моторов – и мы над этим работаем».

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