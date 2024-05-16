«Колорадо» сыграл за Ничушкина! «Эвеланш» спасли серию и без проблемного россиянина

«Колорадо» обыграл «Даллас» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ

16 мая. Хоккеисты «Колорадо» празднуют заброшенную шайбу в ворота «Далласа» (5:3) в пятом матче серии. Фото USA Today Sports «Даллас» проиграл дома.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Даллас» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Павелски — 1 (Дюшен, Робертсон), 9:03 — 1:0. Лехконен — 6 (бол., Маккиннон), 19:59 — 1:1. Хейсканен — 5 (бол., Робертсон, Павелски), 31:39 — 2:1. Макар — 4 (бол., Друэн, Рантанен), 37:24 — 2:2. Миттельштадт — 3 (Паризе, Жирар), 41:12 — 2:3. Макар — 5, 44:28 — 2:4. Стэнковен — 3 (Линделл), 45:44 — 3:4. Маккиннон — 4 (Лехконен), 56:50 — 3:5.

Вратари: Эттингер (56:59 — 58:49) — Георгиев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (8+8+10) — 27 (9+10+8).

Наши: Дадонов (12.15/2/-1) — Тренин (2.16/0/0).

16 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-2.

Потерпев третье поражение подряд и лишившись во вторник своего лучшего снайпера, «Колорадо» незадолго до пятого матча в Техасе получил мощнейший удар под дых, после которого рисковал не отправиться. Год назад залет Валерия Ничушкина в отеле стоил «Эвеланш» позорного вылета в первом раунде от «Сиэтла». Тогда российский нападающий выбыл из плей-офф при счете 1-1 в серии. В этот же раз его команда оказалась в куда менее приятном положении, рискуя отправиться в отпуск этой ночью.

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Гости в начале игры вряд ли производили впечатление команды, которая обязательно спасется и вернет серию в Денвер, уже в который раз позволив сопернику забросить первому. Поэтому в очередной раз им пришлось прибавлять по ходу и героически выкарабкиваться из не самой приятной ситуации.

Кто точно хотел завершить сегодня серию в пяти матчах, так это рыжебородый ветеран «Далласа» Джо Павелски. В предыдущих 11 играх этого плей-офф на счету великого американца было всего одно очко, несмотря на далеко не самый слабый хоккей в звене с Мэттом Дюшейном и Джейсоном Робертсоном. Однако сегодня он оформил крайне важные для себя 1+1, открыв счет на 10-й минуте и поучаствовав в шайбе Миро Хейсканена в середине встречи.

А ведь голевая передача на финна в большинстве стала для Павса 142-м результативным баллом, набранным в 194-х матчах розыгрыша Кубка Стэнли, и позволила обойти по этому показателю капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (141 очко в 151 матче). Теперь по количеству кубковых очков его опережают лишь три действующих хоккеиста — Сидни Кросби (201 очко в 180 матчах), Евгений Малкин (180 баллов в 177 встречах) и Никита Кучеров (167 очков в 147 матчах).

Впрочем, после трех поражений подряд «Эвеланш» доказали, что по-прежнему способны держать удар, дважды не позволив хозяевам развить успех и не отпустив их в отрыв. В обоих случаях «Лавинам» помогло большинство, любезно подаренное «Звездами» в концовках первого и второго периодов. Причем впервые пробить Джейка Эттингера у гостей получилось в аккурат с сиреной на перерыв, когда Нэйтан Маккинон нашел передачей на «бампере» не ставшего тянуть с броском Арттури Лекхонена.

Получив положительный импульс благодаря шайбе Кэйла Макара незадолго до второго перерыва, в самом начале третьего периода команда Джареда Беднара сумела впервые повести в счете по ходу этого противостояния. Кажется, гола Кэйси Миттельштадта с острейшего угла не случилось бы без эффектного паса Зака Паризе, который классно сориентировался после отскока от игрока хозяев и сделал передачу партнеру на дальнюю штангу.

Ключевым стало то, что сегодня у парней из Денвера не только прекрасно работали спецбригады, но и оказался в огне малыш Макар, не потерявшийся в стрессовый момент и разразившийся победным дублем. На 45-й минуте лидер «Колорадо» здорово накатил на ворота от синей линии, качнув Тайлера Сегина, и не самым сложным броском из-под Томаса Харли отправил шайбу в «домик» Эттингеру.

К счастью для «Звезд», вскоре разрыв сократил новичок Логан Станковен, который удачно подставил клюшку под наброс Эсы Линделла. Вот только за несколько минут до финальной сирены у «Лавин» включился монстр по фамилии Маккиннон, поставивший точку в матче хлестким кистевым и продливший серию как минимум еще на одну игру.

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