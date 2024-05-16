Блок на лідерство в серії! Дончич закрив гру з «Оклахомою» потужним захисним хайлайтом на Гілджесі-Александері

16 травня «Даллас» втретє обіграв «Оклахому» і повів у рахунку серії другого раунду плей-оф НБА 3-2. П’ята зустріч завершилася домашньою поразкою «Тандер» з рахунком 104-92 – саме блок-шот Луки Дончича не дав суперникам наблизитися в клатчі.

За хвилину до завершення зустрічі топ-3 кандидат на MVP сезону Шей Гілджес-Александер мав спробу влучити два очки з-під кошика. Рахунок у той момент складав 99:90. Проте неочікувано словенська суперзірка «Далласа» включилася у захист та заблокувала важливий кидок:

Лука провів феноменальну гру, набравши трипл-дабл за 41 хвилину на майданчику – 31 очко + 10 підбирань + 11 передач.

Потенційно остання зустріч цієї серії плей-оф відбудеться у Далласі 19 травня.

Відео: NBA TV

Фото: GMA Network

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