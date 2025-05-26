Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет с Испанией, Германией, Монголией и Бразилией на чемпионате мира-2025

Ивент пройдет в Улан-Баторе с 23 по 29 июня
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала своих соперниц на чемпионате мира-2025, который пройдет в монгольском Улан-Баторе с 23 по 29 июня.
Сине-желтые попали в группу D, где их соперницами станут команды Испании, Германии, Монголии и Бразилии. Начнут турнир украинки поединком с Испанией 24 июня.
- Чемпионат мира-2025 по баскетболу 3х3. Женщины
Группа A: Китай, Польша, Италия, Австралия, Мадагаскар
Группа B: Нидерланды, США, Чехия, Япония, Чили
Группа C: Франция, Канада, Венгрия, Австрия, Латвия
Группа D: Испания, Германия, Монголия, Украина, Бразилия
- Календарь матчей сборной Украины
24.06. Испания — Украина
24.06. Украина — Германия
26.06. Украина — Бразилия
26.06. Монголия — Украина
Женская сборная Украины в последний раз выступала на ЧМ по баскетболу 3х3 в 2019 году. Всего украинки примут участие в шестой раз в истории. Дважды ранее сине-желтые завоевывали награды — серебро в 2016 году и бронзу в 2017-м.