Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет с Испанией, Германией, Монголией и Бразилией на чемпионате мира-2025

Ивент пройдет в Улан-Баторе с 23 по 29 июня

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 узнала своих соперниц на чемпионате мира-2025, который пройдет в монгольском Улан-Баторе с 23 по 29 июня.

Сине-желтые попали в группу D, где их соперницами станут команды Испании, Германии, Монголии и Бразилии. Начнут турнир украинки поединком с Испанией 24 июня.

Чемпионат мира-2025 по баскетболу 3х3. Женщины

Группа A: Китай, Польша, Италия, Австралия, Мадагаскар

Группа B: Нидерланды, США, Чехия, Япония, Чили

Группа C: Франция, Канада, Венгрия, Австрия, Латвия

Группа D: Испания, Германия, Монголия, Украина, Бразилия

Календарь матчей сборной Украины

24.06. Испания — Украина

24.06. Украина — Германия

26.06. Украина — Бразилия

26.06. Монголия — Украина

Женская сборная Украины в последний раз выступала на ЧМ по баскетболу 3х3 в 2019 году. Всего украинки примут участие в шестой раз в истории. Дважды ранее сине-желтые завоевывали награды — серебро в 2016 году и бронзу в 2017-м.

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