В FIA объяснили серьёзность штрафа для Расселла

Обычно когда гонщик обгоняет за пределами трассы и не возвращает позицию, его наказывают 10-секундным штрафом, но в Монако стюарды наказали Джорджа Расселла штрафным проездом по пит-лейн, и объяснили причину столь серьёзного штрафа.

Перед началом уик-энда директор гонки по просьбе стюардов предупредил команды о том, что в случае срезки шиканы наказание будет более суровым, чем прибавка 10 секунд к результату, чтобы у гонщиков не было соблазна обогнать за пределами трассы, а потом отыграть десять секунд штрафа просто прибавив в скорости, ведь темп гонки был относительно небольшим.

Тем не менее, Расселл такой обгон совершил, а когда команда попросила его вернуть позицию, не стал этого делать, сказав, что он «хочет гоняться». Стюардам это не понравилось.

«Из радиосообщения, в котором Расселл сказал, что согласен на штраф, было ясно – он обогнал намеренно, чувствуя, что машина #23 его cдерживает.

Предвидя, что подобные ситуации могут произойти на Гран При Монако, директор гонки (по просьбе стюардов) заранее проинформировал команды, что стюарды будут внимательно рассматривать намеренный выезд с трассы в 10-м повороте для обгона одной или нескольких медленных машин.

В этом сообщении было сказано, что штраф в 10 секунд может оказаться недостаточным в случае преднамеренного нарушения, и что фактическое наказание может быть более серьёзным. Мы сочли, что преднамеренное нарушение правил машиной #63 заслуживает наказания в виде проезда по пит-лейн», – сказано в документе FIA.

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