Ролан Гаррос. 23-летний канадец с украинскими корнями одержал дебютную победу в основной сетке

Габриэль Диалло вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Габриэль Диалло (Канада) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 18) 7:5, 6:3, 6:4

Канадский теннисист выиграл второй матч против Серундоло. В прошлом году Диалло встречался с аргентинцем в полуфинале турнира ATP 500 в Алматы.

Габриэль, занимающий 54-е место в рейтинге, записал в свой актив третью в карьере победу над игроком из топ-20. В этом сезоне ему удалось обыграть Григора Димитрова на “Мастерсе” в Мадриде.

Также Диалло впервые выиграл матч в основной сетке Ролан Гаррос. Его следующий соперник определится в противостоянии между американцем Маркосом Гироном и Таллоном Грикспором из Нидерландов.

В начале этого месяца на нашем портале вышел материал про Габриэля Диалло, в котором рассказывается про его первые шаги в теннисе, родителей и цели в карьере.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua