Бред рейтинга IIHF. Сборная россии не играет три года, но станет первой

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Согласно подсчетам статистических порталов, сборная россии по хоккею по итогам чемпионата мира должна выйти на первое место рейтинга национальных команд, хотя из-за отстранения команда не играет три года.

Сборной россии продолжают начислять баллы за минувшие выступления, тогда как остальные команды регулярно теряют очки. Например, сборная Канады на ЧМ-2025 вылетела уже в четвертьфинале и заработает меньше пунктов, чем россия.

Ранее Международная федерация хоккея обещала внести изменения в правила начисления рейтинга, однако официально об это не сообщалось.

Ожидается, что в ближайшее время IIHF обновит рейтинг. На официальном сайте у сборной россии указаны очки, но отмечено, что сборная не участвует в ЧМ.

Возможно, россия формально будет первой по очкам, но в таблице первой укажут команду США, которая выиграла чемпионат мира.

sport.ua