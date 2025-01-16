Australian Open. 19-летний Тьен одолел прошлогоднего финалиста Медведева в пятисетовом триллере

Лёрнер Тьен сотворил сенсацию в матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Второй круг

Лёрнер Тьен (США, Q) – Даниил Медведев (-, 5) 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(7)

Американский теннисист, занимающий 121-е место в мировом рейтинге, впервые сыграл против игрока из топ-5. В первой половине решающего сета Тьен и Медведев обменялись брейками, а в концовке американец первым проиграл свою подачу, однако не позволил сопернику подать на матч. После того, как Медведев повёл 7-6 на тай-брейке, Тьен выиграл четыре очка подряд.



Лёрнер Тьен четвёртый раз в карьере играет в основной сетке турнира Grand Slam и впервые вышел в третий круг. Предыдущие выступления американца на соревнованиях такого уровня были на US Open в 2022, 2023, и 2024 годах, когда он получал там wild card и проигрывал в первом же матче.

Также напомним, что в первом круге австралийского “мэйджора” 19-летний американец также одержал победу в пяти сетах – против Камило Уго Карабелли из Аргентины.

В следующем раунде Лёрнер Тьен встретится с французом Корентеном Муте.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua