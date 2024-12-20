Next Gen ATP Finals. Ван Аш победил Басаваредди и второй год подряд вышел в полуфинал

В Красной группе на Молодёжном Итоговом турнире известны оба полуфиналиста



Джидда, Саудовская Аравия • 18-22 декабря • хард (зал) • $2,050,000

Действующий чемпион: Хамад Меджедович (Сербия)

Сетка турнира: групповой этап и плей-офф

Красная группа

Алекс Микельсен (США, 2) – Шан Цзюньчэн (Китай, 4) 4:1, 1:1 (отказ)

Люка ван Аш (Франция, 6) – Нишеш Басаваредди (США, 7) 3:4(2), 4:3(7), 4:2, 4:2

Алекс Микельсен и Люка ван Аш сыграют в полуфинале соревнований в Джидде. Американский теннисист занял первое место в группе, а француз – второе. Для обоих игроков это второе выступление на турнире: в прошлом году Микельсен проиграл все три матча в группе (в том числе и Ван Ашу), а Ван Аш в предыдущем сезоне дошёл до полуфинала.

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