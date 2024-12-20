Connect with us
Футбол

Месси собирает уникальную коллекцию футболок сборной Аргентины

Каждая футболка связана с выигранным трофеем

Месси собирает уникальную коллекцию футболок сборной Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, кроме многочисленных трофеев, имеет еще одну особую коллекцию – футболки сборной Аргентины, которые он сохранил с победного турнира за национальную команду.

    Месси сыграл ключевую роль в триумфах сборной Аргентины на Копа Америка-2021, Чемпионате мира-2022 и последнем Копа Америка-2024.

    Каждая из этих побед имеет для него особое значение.

    Читайте также"Месси всегда был моим кумиром". Звездный хавбек Баварии назвал своего любимого игрока
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis