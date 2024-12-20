Он испорченный товар. Чемпион, победивший Пакьяо – о реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
«Я считаю, что Тайсону уже конец. Его время не вершине хевивейта закончилось. У него сейчас спад и его последние выступления это доказывают. Да, он хорошо начал с Усиком, но пропустил удар и у него пошел спад. Тайсон уже испорченный товар, сам Фьюри это понимает. Усик его нокаутирует в реванше», – сказал Брэдли.
Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.
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