Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера

Getty Images/Global Images Ukraine. Бенавидес и Гвоздик

Бывший обладатель титула WBC в полутяжелом весе (до 79,9 кг) Александр Гвоздик (20–2, 16 КО) признался, что хочет провести поединок с абсолютным чемпионом мира в дивизионе Дмитрием Биволом:

«В ближайших поединках я планирую встретиться с сильнейшими боксерами полутяжелого веса. Либо Бивол, либо Бетербиев. Но они собираются провести третий поединок, поэтому могут быть недоступны в текущем году.

Кроме них, можно встретиться с Бенавидесом, Моррелем, недавно титул завоевал Каллум Смит. Это бой мечты, хотелось бы его организовать. Есть два варианта – либо провести пару проходных поединков, либо сразу выйти на Смита. Это было бы идеальным решением. Я готов к любым вызовам», – поделился мнением Гвоздик.

В последнем поединке украинский боксер уступил американцу Дэвиду Бенавидесу единогласным решением судей. Бой состоялся в ночь на 16 июня в Лас-Вегасе.

sport.ua