Акапулько. Зверев, Руне и Рууд вышли во второй круг, 19-летний мексиканец впервые выиграл матч в основной сетке турнира ATP

Результаты второго игрового дня на турнире АТР 500 в Акапулько



Акапулько, Мексика • 24 февраля – 1 марта • хард • $2,763,440

Действующий чемпион: Алекс де Минор (Австралия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 1) – Маттео Арнальди (Италия) 6:7(2), 6:3, 6:4

Хольгер Руне (Дания, 4) – Роберто Карбальес Баэна (Испания) 7:6(4), 6:3

Брэндон Накашима (США) – Бенжамен Бонзи (Франция) 7:6(6), 7:5

Денис Шаповалов (Канада, 9) – Нишеш Басаваредди (США, Q) 7:5, 6:2

Алекс Микельсен (США) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) 2:6, 7:6(5), 7:6(5)

Фрэнсис Тиафо (США, 7) – Александр Мюллер (Франция) 6:4, 6:2

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Маттиа Беллуччи (Италия, LL) 1:6, 7:6(6), 6:2 – отыграл 4 матчбола

Родриго Пачеко Мендес (Мексика, WC) – Александар Вукич (Австралия) 7:5, 4:6, 7:6(4)

• Вторая ракетка мира Александр Зверев затратил почти три часа игрового времени на свою стартовую победу в Акапулько. Немецкий теннисист подал восемь эйсов, сделал два брейка и не проиграл ни одной своей подачи. Во втором круге соперником Зверева станет “квалифаер” Лернер Тьен (№83 АТР).

• Алехандро Давидович Фокина выиграл 10-й матч в этом году. Испанец уступал 2-6 на тай-брейке, но отыграл все четыре матчбола соперника и в итоге сумел одержать победу. Во втором круге он сыграет против 18-й ракетки мира Фрэнсиса Тиафо, которому проиграл оба очных поединка.

• 19-летний Родриго Пачеко Мендес впервые выиграл матч в основной сетке турнира АТР. Победа над 66-й ракеткой мира Вукичем стала для мексиканца самой рейтинговой в карьере. Во втором круге он сыграет против пятого номера рейтинга АТР Каспера Рууда.

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