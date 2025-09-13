Кайсери (W15). 18-летняя украинская теннисистка выиграла парный турнир ITF

Украинская теннисистка Адриана Ткаченко (на фото справа) стала чемпионкой на соревнованиях ITF W15 в Турции



В финале соревнований, проходивших на открытых хардовых кортах, украинка и ее напарница Ирем Кюрт из Турции переиграли третью сеяную пару Коко Босман/Дефне Чырпанлы (Нидерланды/Турция) – 6:3, 7:6(2). Финальный поединок продолжался 1,5 часа, за которые Ткаченко и Кюрт проиграли три гейма на своей подаче и сделали четыре брейка.

Путь к титулу:

R1: Мария Эрасо/Вивьен Сандберг (Колумбия/Германия, 1) 7:5, 6:2

QF: Анастасия Аралова/Анастасия Костюшкина (-) 2:6, 6:2, 10-5

SF: Ксения Бандуровская/Доминика Подгаецкая (Польша, 4) 7:6(5), 7:6(6)

FR: Коко Босман/Дефне Чырпанлы (Нидерланды/Турция, 3) 6:3, 7:6(2)

18-летняя Адриана Ткаченко впервые в карьере сыграла в финале профессионального турнира. За свою победу в Кайсери украинка заработала 478 долларов США призовых и 15 очков в парный рейтинг WTA.



btu.org.ua