Макс Ферстаппен успешно дебютировал на Нюрбургринге

О том, что Макс Ферстаппен в этот уик-энд собирался выступить в 4-часовой гонке на Нюрбургринге за рулём Porsche 718 Cayman GT4 RS, мы рассказывали, как и о том, для чего ему это нужно.

Теперь пора привести некоторые подробности того, как его дела складывались сегодня.

Прежде всего Макс выступил в квалификации, проехав круг длиной 20,832 км за 10:21,591 – это 6-й результат в классе и 26-й в абсолюте. О том, как четырёхкратный чемпион мира справляется, говорит и такой факт: во второй, решающей попытке его время было на 12,6 секунды лучше, чем в первой.

При этом состояние трассы идеальным не назовёшь, асфальт был довольно влажным, хотя и постепенно подсыхал, особенно на отдельных участках.

То же самое было и по ходу гонки, в которой он участвовал в одном экипаже вместе с Крисом Лалхэмом, и финишировали они седьмыми в своём классе. По идее, Макс должен получить немецкую лицензию уровня DMSB Permit Nordschleife, дающую право в будущем выступать на «Северной петле» в более мощной категории GT3.

В абсолютной классификации экипаж Porsche команды Lionspeed занял 27-е место, но первое в подклассе CUP3(G), в котором выступают гонщики с «гостевым» статусом. В любом случае Ферстаппен и Лалхэм опередили многих соперников, выступавших на более мощных машинах категории GT3.

