Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Кроме четырех престижных титулов, победитель этого противостояния получит специальный пояс от журнала The Ring.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором по значимости событии сойдутся представители первого среднего веса (до 69,9 кг) – ирландец Каллумом Уолш (14–0, 11 КО) и мексиканец Фернандо Варгас (17–0, 15 КО).

Трансляция основного карда шоу в Лас-Вегасе начнется в 04:00. Альварес и Кроуфорд выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа Netflix. Все новости о вечере бокса будут доступны оперативно на Sport.ua.

Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»

Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард шоу Альварес – Кроуфод в Лас–Вегасе:

Основной кард

Сауль Альварес (63–2–2, 39 KO) – Теренс Кроуфорд (41–0, 31 KO)

Каллум Уолш (14–0, 11 KO) – Фернандо Варгас (17–0, 15 KO)

Кристиан Мбилли (29–0, 24 KO) – Лестар Мартинес (19–0, 16 KO)

Мохаммед Алакель (5–0, 1 КО) – Трэвис Кент Кроуфорд (7–4, 2 КО)

Предварителный кард

Сергей Богачук (26–2, 24 KO) – Брэндон Адамс (25–4, 16 KO)

Иван Дычко (15–0, 14 KO) – Джермейн Франклин (23–2, 15 KO)

Реито Цуцуми (2–0, 1 КО) – Хавьер Мартинес (7–2, 4 КО)

Султан Альмохамед (дебют) – Мартин Карабайо (0–0–1)

Стивен Нельсон (20–1, 16 KO) – Райко Сантана (12–4, 6 КО)

Марко Верде (2–0, 1 KO) – Маркос Осорио-Бетанкурт (11–2–1, 8 КО)

sport.ua