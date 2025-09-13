Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.
Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).
Кроме четырех престижных титулов, победитель этого противостояния получит специальный пояс от журнала The Ring.
Во втором по значимости событии сойдутся представители первого среднего веса (до 69,9 кг) – ирландец Каллумом Уолш (14–0, 11 КО) и мексиканец Фернандо Варгас (17–0, 15 КО).
Трансляция основного карда шоу в Лас-Вегасе начнется в 04:00. Альварес и Кроуфорд выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа Netflix. Все новости о вечере бокса будут доступны оперативно на Sport.ua.
Видеотрансляция
Файткард шоу Альварес – Кроуфод в Лас–Вегасе:
Основной кард
Предварителный кард