ФОТО. Сауль Альварес выиграл у Берланги, но вновь не убедил

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся большой вечер профессионального бокса.

В главном поединке шоу чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес провел защиту титулов против американца Эдгара Берланги.

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Альвареса единогласным решением судей (117-110, 118-109, 118-109). Канело сохранил чемпионские титулы.

Таким образом, Сауль Альварес не может одержать победу нокаутом в поединках, начиная с 2021 года.

Не лишним будет напомнить, что изначально на кону поединка между Альваресом и Берлангой должен был стоять титул абсолютного чемпиона мира. Однако Альварес не так давно был лишен пояса IBF за отказ проводить защиту против обязательного претендента Уильяма Скалла.

sport.ua