«Драка в баре». Украинского боксера раскритиковали после поединка

Александр Захожий

Украинский боксер Александр Захожий (19–0, 15 КО) сенсационно потерял титул чемпиона Европы – проиграл единогласным решением судей Лабиноту Джоджаю (19–0–1, 16 КО, Косово).

Издание BoxingScene раскритиковало бой украинца:

«Джоджай был намного ниже и имел меньший вес, однако постоянно преследовал украинца и наносил много ударов. В этом бою Александр был похож на дебютанта, а не чемпиона. Захожий продемонстрировал ужасную защиту и принимал все удары на себя. Титул чемпиона Европы настолько утратил свою ценность, что этот бой был похож на обычную драку в баре», – подытожило издание.

Интересно, что Захожий узнал имя соперника за несколько дней боя. Специалисты считают, что украинский боксер не сумел подготовиться к новому оппоненту.

sport.ua