“Я был такой нетерпеливый”. Марио Гётце рассказал историю о своем трансфере в Ливерпуль, который не состоялся

Хавбек рассказал причину, которая повлияла на его решение

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Недавно Марио Гётце рассказал историю для сайта The Player's Tribune о том, почему не состоялся его трансфер в "Ливерпуль".

"Возможно я был не слишком терпеливым. В 2016 году я едва не оказался в "Ливерпуле". Тренером команды тогда как раз был Юрген Клопп. Юрген был моим тренером в Дортмунде, а я не осознавал, как мне повезло быть знакомым с ним", — вспоминает Гётце.

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"Я приехал к нему в гости в Ливерпуль, где мы вместе сидели в гостиной с нашими женами. Что делает Юргена особенным, так это то, что он видел воспринимал меня прежде всего как личность. Мы мало говорили о футболе. Он не спрашивал о том, как он может меня убедить переехать в Англию". "Он спросил меня о жизни в целом, и я думаю, что он сказал что-то вроде: "Слушай, Марио, ты будешь много играть, и тебе здесь будет весело. Я знаю, что для тебя это самое важное. Клуб замечательный. Подумай об этом". Я очень хотел снова сыграть под его руководством".

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"Но я также хотел сразу выигрывать трофеи. Я был так нетерпелив! "Ливерпуль" только что занял восьмое место в Англии, а "Боруссия" заняла второе место в Германии. "Боруссия" также подписала Андре Шюррле, одного из моих лучших друзей в футболе. Я вспомнил, как весело было в первый раз, когда мы выиграли два чемпионских титула и дошли до финала Лиги чемпионов. Может, все было бы как в старые добрые времена, понимаете?" "Поэтому я вернулся в Дортмунд. И как бы я ни любил этот клуб, я чувствую, что пропустил особое путешествие с Юргеном. Я не понимал, что ему нужно время, чтобы создать великолепную команду на "Энфилде". На самом деле мне не обязательно было играть сразу в Лиге чемпионов. Я просто не был дальновидным", — сказал Гётце.

Напомним, что летом 2016 года Марио Гётце решил вернуться обратно в дортмундскую "Боруссию" после трех сезонов в Мюнхене. Там Марио и остался играть до 2020 года.

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