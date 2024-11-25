Капитан сборной Нидерландов – о поражении в Финале Кубка Дэвиса: “Хотя я невероятно горжусь этой неделей и ребятами, ощущение сейчас паршивое”

Капитан сборной Нидерландов Пол Хархёйс прокомментировал поражение своей команды от итальянцев в финале Кубка Дэвиса



“Я не думаю, что у меня теплое отношение ко второму месту. Я ненавижу второе место. И хотя я невероятно горжусь этой неделей и ребятами, пока что ощущение сейчас паршивое. В пятницу мы могли поехать домой и иметь тот же результат. Но завтра или позже вечером я буду очень гордиться тем, что мы сделали. Это произошло впервые в жизни, я получил свою первую медаль на Кубке Дэвиса, то есть это что-то такое, чего я никогда раньше не чувствовал. Поэтому я очень горжусь ребятами, которые дали мне то, чего я сам никогда не достигал (улыбается).

Итальянцы играли очень хорошо. Но мы верили, что сможем их победить. Я чувствовал, что это возможно. Да, Берреттини играл хорошо, но без Синнера мы бы выиграли в любом случае, играл бы Берреттини или нет. Таллон играл хорошо, но ему немного не хватило. Мы, конечно, довольны тем, как мы играли на этой неделе. Мы не довольны сегодняшним результатом.

После матча я сказал Яннику, что у нас есть голландский паспорт для него на следующий год. Он разговаривает на немецком, поэтому голландский ему будет очень легко выучить. Мы сделаем все (смеется.) Затем я поздравил его с фантастическим годом, то есть закончить сезон первым номером, выиграв Кубок Дэвиса во второй раз… И он сказал мне, что в последний раз играет в Кубке Дэвиса за Италию, так что я был очень рад это услышать (смеется). Что я думаю по поводу апелляции WADA по допинговому делу Синнера? Я думаю, что мы никогда не знаем, что же произошло.

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