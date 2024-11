Валттери Боттас: В Red Bull меня почему-то не любят

by

Валттери Боттас уже, наверное, устал отвечать на один и тот же вопрос о том, чем займётся в будущем. Оставшись без контракта на следующий год, он затеял целую кампанию в социальных сетях под девизом What’s Next? (буквально «Что следующее?» или «Что дальше?») и даже сделал на левом бедре такую татуировку.

К его акциям в рамках этой кампании мы ещё вернёмся, а пока перескажем пару новостей на эту тему, датированных уик-эндом в Лас-Вегасе.

Например, Тото Вольфф в эфире телеканала Viaplay намекнул, что финн действительно может вернуться в Mercedes в качестве резервного гонщика: «Пока ничего не подписано, ничего не готово, но если мы сможем заполучить его назад, то все в команде будут очень рады».

Но ещё до этого известная журналистка BBC Дженни Гау, принимая участие в подкасте The Fast And The Curious («Быстрые и любопытные»), задалась таким вопросом: «Если я скажу, что Валттери Боттас переходит в Red Bull, это же прозвучит абсолютно странно? Но они же вроде бы ищут гонщика №2, и наверняка должны обратиться и к нему тоже».

Может быть, Дженни сознательно хотела спровоцировать волну слухов на эту тему, но ведь вполне логично предположить, что если в Red Bull Racing хотят найти замену Серхио Пересу, то почему бы не обратить внимание на столь опытного профессионала, который в следующем году не будет связан обязательствам ни с одной из команд чемпионата.

Ничего удивительного, что в Лас-Вегасе по ходу общения с прессой Боттаса попросили это прокомментировать. И вот что он ответил: «Не знаю, но думаю, что это не вариант. Мне кажется, в Red Bull есть люди, которые меня почему-то не любят».

Что думают по этому поводу в Red Bull, мы не знаем, никакой реакции от них не было. А пока Валттери продолжает свою кампанию What’s Next, которая принимает всё новые формы.

В дни гоночного уик-энда в Лас-Вегасе можно было приобрести вполне симпатичные толстовки с такой надписью, они были выпущены ограниченным тиражом в 77 экземпляров и продавались по 77 долларов. При этом финн заверил, что часть средств будет направлена в фонд помощи людям, неожиданно потерявшим работу.

