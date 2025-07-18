ХИРН: «Сделать это с Усиком не смог даже Фьюри, а он в этом самый лучший»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Известный промоутер Эдди Хирн оценил форму украинского супертяжеловеса Александра Усика (23-0, 14 КО) и его британского соперника Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) перед реваншем:

«Дюбуа набрал ход, проявил отличную стойкость в бою с Джошуа. Но Усика невозможно выбить из колеи. Даже Фьюри не удалось это сделать, а я считаю его лучшим в наше время в этом умении».

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua