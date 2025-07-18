Уитли: Сейчас мы делаем важный шаг

Джонатан Уитли, руководитель команды Sauber, которая в следующем году станет Audi F1, с оптимизмом смотрит в будущее.

Джонатан Уитли: «Мы говорили о том, как важен прогресс для команды. В Сильверстоуне я увидел, что люди начинают в нас верить. Постепенно мы набираем обороты, повышаем производительность. Упорная работа Маттиа Бинотто приносит плоды. До поставленной цели предстоит пройти большой путь, но важный шаг в начале этого пути мы делаем сейчас.

В начале сезона машина была недостаточно стабильна. Помню, в Джидде у обоих гонщиков были проблемы даже с торможением в первом повороте. Сейчас мы об этом даже не говорим. После новинок, представленных в Барселоне, оба гонщика чувствуют уверенность в машине и могут атаковать на пределе её возможностей».

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