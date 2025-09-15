Гонщики McLaren нацелены на победу в Баку

В прошлом году Оскар Пиастри одержал победу на Гран При Азербайджана. Австралийский гонщик McLaren постарается повторить результат в предстоящий в этот уик-энд, но и его напарник Ландо Норрис нацелен на высокий результат. Более того, уже в Баку McLaren может гарантировать себе Кубок конструкторов по итогам сезона.

Ландо Норрис: «Я с нетерпением жду возвращения на трассу в Баку. На городских трассах нас ждут совершенно другие вызовы, и я не могу дождаться, когда сяду за руль и проверю себя. Я много работал на базе в Уокинге, чтобы как можно лучше подготовиться к очередной победе».

Оскар Пиастри: «У меня остались исключительно тёплые воспоминания о прошлогодней гонке в Баку. Я считаю её одной из лучших в жизни, и всегда приятно возвращаться на трассу, на которой добился высоких результатов.

Моя единственная цель – добиться в этот уик-энд такого же результат, как и в прошлом году. Я лидирую в личном зачёте и очень доволен своим пилотированием».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Перед отправлением в Азербайджан мы готовились к сложной и непредсказуемой городской гонке. Баку – технически сложная трасса, требующая от гонщиков предельной точности пилотирования.

Этап в Баку особенный для нас, ведь в прошлом году мы здесь вышли в лидеры Кубка конструкторов, а Оскар одержал блестящую победу. Борьба со многими командами предельно острая, но мы остаёмся сосредоточенными на собственных задачах и чувствуем себя подготовленными к предстоящему уик-энду».

