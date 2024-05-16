Макс Ферстаппен: Я сражаюсь с самим собой

В четверг в Имоле Макс Ферстаппен заявил, что от себя самого он чувствует больший прессинг, чем от соперников…

Макс Ферстаппен: «Первые пять гонок в этом году получились не такими простыми, как может показаться. Со стороны может сложиться впечатление, что сложностей не возникло, но каждый уик-энд я бросаю себе вызов и стараюсь получить максимум удовольствия от пилотирования.

Для меня Гран При никогда не бывает скучным. Для борьбы мне не нужна другая команда или другой гонщик. Я всегда сражаюсь только с самим собой, пытаясь добиться максимального результата. Я не чувствую, что мне чего-то не хватает, не жду, что добавится что-то ещё, что подтвердит нашу скорость. В этом нет необходимости.

Важно обращать внимание на детали. В чём-то ты можешь оказаться быстрее соперников, в чём-то уступить – зависит именно от них. Некоторые уик-энды бывают лучше других, но мы не можем выбирать. В целом, мне кажется, что с начала года некоторые команды подобрались к нам ближе, чем в прошлом году.

Мы хорошо начали сезон, многое сделали правильно. Жаль, что в Австралии я сошёл с дистанции, потеряв много очков, но в целом я ожидаю, что в этом году борьба станет более плотной, чем в прошлом».

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