Колапинто: Я надеюсь на успешный уик-энд

Гонщик Alpine Франко Колапинто уверен в том, что в Барселоне его машина будет более конкурентоспособна, чем на прошлой неделе в Монако…

Франко Колапинто: «Наша машина очень хороша на скоростных участках, с этой точки зрения трасса в Барселоне подходит ей гораздо больше, чем Монако. Да и я здесь чувствую гораздо большую уверенность в машине и своих силах, поэтому надеюсь на успешный уик-энд.

Успел ли я адаптироваться к машине? Не могу сказать, что на 100% чувствую себя комфортно. Должно пройти время, всё же это совсем другая машина, чем Williams, которую я пилотировал в прошлом году. Но я знаю, чего от меня ждут, и уверен в том, что всё получится».

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