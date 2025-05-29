Петр БРЖИЗА: «Не можем менять формат ЧМ, потому что контракт стоит 500 млн»

IIHF. Президент ИИХФ Люк Тардифф и Петр Бржиза

Первый вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) чех Петр Бржиза заявил, что слухи о скором изменении формата чемпионата мира и сокращении высшего дивизиона не имеют под собой почвы.

«Нам нужны меньшие и средние хоккейные страны, чтобы догонять лучших. Этого не произойдет, если у нас будет меньше команд, – сказал Бржиза порталу hokej.cz. – Приведу пример: чемпионат мира по регби также расширил число участников, чтобы иметь больший охват. Пошли результаты а-ля 84:0, но стадионы были полными.

Кроме того, у нас есть подписанный десятилетний контракт с Infront (владелец маркетинговых прав), который обязывает нас иметь 16 команд и 64 матча на турнире. Поэтому мы не можем ничего изменить в контракте. Если бы мы что-то предложили, это означало бы расторжение контракта, который стоит более 500 миллионов франков. Это те деньги, которые кормят ИИХФ уже десять лет. Мы организуем 34 турнира, которые субсидируем. И мы стараемся развивать хоккей в других странах и в разных возрастных категориях».

Напомним, что следующий ЧМ-2026 в элитном дивизионе примет Швейцария.

sport.ua