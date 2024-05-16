Рим. Ярри обыграл восьмого номера рейтинга и впервые вышел в полуфинал на «Мастерсе»

На турнире ATP 1000 в Италии состоялся заключительный четвертьфинальный матч

Рим, Италия • 8-19 мая • грунт • €8,862,111

Действующий чемпион: Даниил Медведев (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Николас Ярри (Чили, 21) — Стефанос Циципас (Греция, 6) 3:6, 7:5, 6:4

Чилийский теннисист одержал четвёртую победу в шести встречах с Циципасом и с третьей попытки смог выйти в полуфинал на турнире серии «Мастерс». В прошлом году Ярри проиграл в четвертьфинале в Шанхае, а в этом сезоне — в Майами.

Николас записал в свой актив десятую победу над представителем топ-10 рейтинга, в том числе третью в текущем сезоне. В феврале чилийцу удалось обыграть Карлоса Алькараса (№2) в Буэнос-Айресе, а в марте он был сильнее Каспера Рууда (№7) в Майами.

Напомним, что вчера в полуфинал турнира в Риме вышел соотечественник Ярри — Алехандро Табило. Ранее двум игрокам из Чили не удавалось одновременно дойти до полуфинала на соревнованиях ATP 1000.

Следующим соперником Николаса Ярри будет американец Томми Пол, который выбил из сетки Хуберта Хуркача. Теннисисты встречались два раза на уровне Тура и одержали по одной победе: американец на старте сезона-2022 в Аделаиде, а чилиец — в прошлом году во втором круге Ролан Гаррос.

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