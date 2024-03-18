Рейтинг WTA. Швёнтек сохраняет лидерство, Наварро и Юань Юэ начали неделю с персональными рекордами

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг
Ига Швёнтек увеличила отрыв по итогам своего успешного выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс, где во второй раз стала чемпионкой. В целом в топ-10 произошло только одно изменение — Чжэн Циньвэнь и Маркета Вондроушова обменялись седьмой и восьмой позициями.
ТОП-10 рейтинга WTA (на 18.03.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) — 10715 очков
2. Арина Соболенко (-) — 8195 очков
3. Коко Гауфф (США) — 7150 очков
4. Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848 очков
5. Джессика Пегула (США) — 5035 очков
6. Онс Жабер (Тунис) — 4118 очков
7. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4050 очков (+1)
8. Маркета Вондроушова (Чехия) — 4015 очков (-1)
9. Мария Саккари (Греция) — 3825 очков
10. Елена Остапенко (Латвия) — 3493 очка
Эмма Наварро и Юань Юэ, которые дошли до четвертьфинала на BNP Paribas Open, обновили свои личные рекорды в рейтинге: американка дебютировала в топ-20, а китайская теннисистка впервые вошла в то-40.
Личные рекорды теннисисток из топ-100:
20. Эмма Наварро (+3)
26. Марта Костюк (+6)
37. Юань Юэ (+12)
54. Диан Парри (+7)
94. Эрика Андреева (+4)
96. Хейли Баптист (+9) — дебют в топ-100
99. Мария Тимофеева (+3)
Чемпионская гонка WTA (на 18.03.2024)
1. Ига Швёнтек (Польша) — 3020 очков (+2)
2. Арина Соболенко (-) — 2455 очков (-1)
3. Елена Рыбакина (Казахстан) — 2043 очка (-1)
4. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1720 очков
5. Коко Гауфф (США) — 1645 очков (+2)
6. Елена Остапенко (Латвия) — 1488 очков (-1)
7. Жасмин Паолини (Италия) — 1407 очков (-1)
8. Марта Костюк (Украина) — 1350 очков (+3)
…
9. Анна Калинская (-) — 1302 очка (-1)
10. Анастасия Павлюченкова (-) — 1082 очка