Крамзах (М25). Украинские теннисисты выиграли титул в парном разряде, отыграв в финале матчбол

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Александр Овчаренко стали чемпионами на соревнованиях ITF M25 в Австрии



В финале турнира украинцы, получившие первый номер посева, обыграли пару Генри Сквайр/Джеффри фон дер Шуленбург (Германия/Швейцария) – 4:6, 7:6(6), 10-5. На тай-брейке второго сета Орлов и Овчаренко отыграли один матчбол.

Путь к титулу:

R1: BYE

QF: Рувен Диккман/Тарик Эрлевейн (Германия) 6:4, 6:0

SF: Ларс Ареггер/Никлас Вальднер (Швейцария/Австрия, 4) 6:3, 7:6(2)

FR: Генри Сквайр/Джеффри фон дер Шуленбург (Германия/Швейцария) 4:6, 7:6(6), 10-5

Орлов и Овчаренко впервые сыграли вместе. Для Александра это 12-й парный титул на турнирах ITF (четвертый в этом году), а для Владислава – 21-й (третий в сезоне).

За свою победу в Крамзахе украинские теннисисты заработали 1782 доллара призовых (на пару) и 25 очков в парный рейтинг АТР.

btu.org.ua