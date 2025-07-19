Бой Усик – Дюбуа: когда узнаем кто победил?

Сегодня, 19 июля, на знаменитом стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится один из самых ожидаемых боёв года. Украинский чемпион Александр Усик снова встретится на ринге с британцем Даниэлем Дюбуа — на этот раз соперники сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua.

Александр Усик, владеющий поясами WBA, WBO, WBC и IBO, выйдет против обладателя титула IBF Дюбуа. Это будет их вторая встреча: в августе 2023 года в польском Вроцлаве Усик отправил соперника в нокаут в девятом раунде и уверенно защитил свои титулы. Теперь же — долгожданный реванш на одном из крупнейших стадионов мира.

По информации организаторов, вечер бокса начнётся в 19:00 по киевскому времени. Главный бой Усик – Дюбуа стартует примерно в 23:00. До этого зрителей ждёт несколько поединков в рамках андеркарда.

Форма обоих спортсменов обещает яркое и напряжённое противостояние. 38-летний Усик по-прежнему непобеждён: на его счету 23 победы, из них 14 — нокаутом. В декабре 2024 года он выиграл реванш у Тайсона Фьюри и сохранил за собой чемпионские титулы.

28-летний Дюбуа, известный под прозвищем «Динамит», имеет 22 победы (21 нокаутом) и 2 поражения. После неудачи в бою с Усиком он вернулся на ринг осенью 2024 года и нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, подтвердив статус чемпиона IBF.

«Я жду этого боя. У меня незавершённые дела», — приводит слова Дюбуа британская пресса. В свою очередь, Усик отметил: «Моя цель — стать абсолютным чемпионом. Всё остальное — просто шум».

Следить за поединком можно будет по подписке на платформах DAZN и MEGOGO.

Напомним, мы также писали о том, как прошло взвешивание Усика и Дюбуа.