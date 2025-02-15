У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

В ночь с 14 на 15 февраля в американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе.

На ринг вышли чемпион мира по версии WBO Денис Беринчик из Украины и претендент Кейшон Дэвис из США.

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В 4-м раунде Кейшон имел большое преимущество. Американец нокаутировал украинца, отобрав у него чемпионский пояс WBO.

Тренер украинского боксера Станислав Григорук сообщил, что украинец получил травму перед началом боя.

«У Дениса была травма – разрыв плечевой губы. Именно это повлияло на его подготовку к бою. Эта травма стала значительным препятствием, поскольку она не позволила ему полноценно тренироваться и восстановиться перед поединком. Травма не дала ему сделать все то, на что он способен в ринге. Думаю, это еще и создало дополнительное психологическое давление и сказалось на его выступлении непосредственно на ринге.

Важно отметить, что бой был проведен в сложных условиях, и не только травма повлияла на исход поединка. Вы видели, что делалось за кулисами до боя, что Кейшон и его команда делала. Подготовка к большому поединку всегда состоит из многих факторов. Таким образом разрыв губы стал одним из факторов, повлиявшим на результат, но, пожалуй, не единственным», – подытожил тренер.

sport.ua