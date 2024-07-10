Чемпион мира назвал двух боксеров, которые бьют сильнее Джошуа и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи

Чемпион мира по версии WBC в весовой категории бриджвейт Лоуренс Околи назвал двух боксеров, у которых сильнее удар чем в Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Околи в прошлом был спарринг-партнером Джошуа и Фьюри.

«Я думаю, что Дюбуа боксер, который обладает одним из самых сильных ударов. Он и Мозес Итаума – два сильнейших ударника, с которыми я дрался, будь то в спарринге или в официальном поединке», – сказал Околи.

Ранее Околи вызвал обладателя поясов WBA, WBC, WBO и IBO в хевивейте Александра Усика на бой.

sport.ua