Дженсон Баттон: В Red Bull могут заменить Переса

В последних пяти гонках Серхио Перес заработал всего одиннадцать очков, и хотя Red Bull Racing продолжает лидировать в Кубке конструкторов, соперники, в первую очередь McLaren и Mercedes, стремительно сокращают отставание.

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что если на следующем этапе в Венгрии Серхио Перес не прибавит, то команда примет решение о замене, поскольку больше не может себе позволить терять очки.

Дженсон Баттон: «У Серхио огромные проблемы. Уик-энд в Сильверстоуне получился ужасным, хотя, в каком-то смысле, ему не повезло. Так не будет происходить каждый уик-энд, но в McLaren уже отыграли много очков у Red Bull.

Команде нужно, чтобы Перес, по меньшей мере, зарабатывал очки, даже если он и не будет финишировать сразу за Максом. Они не могут себе позволить так продолжать дальше. Я считаю, что если в следующей гонке Серхио опять не наберёт очки, то вскоре они его высадят и отдадут машину кому-нибудь другому.

Я знаю, что Перес сейчас испытывает очень неприятные чувства. Будет ужасно, если команде придётся его заменить, но для них важен Кубок конструкторов».

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