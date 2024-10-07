Вольфф: Доработка машины связана с риском

Многие команды привезут в Остин финальные обновления своих машин в этом сезоне. Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф заявил, что сейчас доработка машины связана с риском…

Тото Вольфф: «Я не могу вам сказать, как далеко мы продвинулись с обновлением, которые готовили к Гран При Бельгии. Мы рискнули, но в итоге проиграли и отказались от этой новинки.

Я слышал, как Зак Браун говорил, что в прошлый раз они обновляли машину в Майами, и у них получилось – машина поехала быстрее. Но это тоже рискованный подход, ведь если обновления работают эффективно, и вы прибавляете сначала на пару десятых, потом ещё на пару, потом ещё одну, то вы уже на полсекунды впереди.

Дорабатывать машину, которой уже шесть месяцев, очень непросто, поэтому многие допускают ошибки. Для нас важно было понять, с каким днищем работать дальше, поскольку его новая версия ещё не работала должным образом, а старая на новой машине уже не работала, так что нам нужно было либо обновлять старое днище, либо конструировать совсем новое».

Источник