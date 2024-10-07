Фьюри рассказал, с помощью чего Дюбуа деклассировал Джошуа в бою за титул

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о титульном мегафайте между Энтони Джошуа и Даниелем Дюбуа.

«Я впечатлен выступлением Дюбуа, я был одним из немногих, кто считал, что Днаиэль сможет нокаутировать этого подонка. Даниэль сделал все, что должен был сделать. Джошуа должен был уклоняться от ударов Дюбуа, работать джебом. Получилось так, что Дюбуа нокаутировал его, как 14-летнего парня. Это один из лучших боев между топовыми супертяжами», – сказал Фьюри.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал. В 2023 Дюбуа проиграл нокаутом Александру Усику.

sport.ua