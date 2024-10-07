Connect with us
Футбол

Гвардиола: Не могу представить без Эдерсона тех успехов, которых Ман Сити добился за эти годы

Бразилец был на грани ухода этим летом

Гвардиола: Не могу представить без Эдерсона тех успехов, которых Ман Сити добился за эти годы

ESPN

    • Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил значимость для своей команды голкипера Эдерсона после матча седьмого тура АПЛ против "Фулхэма" (3:2).

    "Я много раз говорил, что не могу представить без Эдерсона тех успехов, которых мы добились за эти годы.

    Он сделал два невероятных сейва. Он их делает в важные моменты игры. В конце концов, великие вратари должны выручать.

    Помню, он спасал нас в в определенные моменты в Лиге чемпионов, и мы побеждали. Когда он не спасал – мы не могли пройти дальше.

    Эдерсон – важная фигура в нашей команде. Нам повезло, что он у нас есть, и я надеюсь, что он счастлив.

    Он знал с первого дня, что я не хочу, чтобы он уходил. Правда в том, что предложение так и не поступило. Настоящее предложение.

    Предложение делали, но вратарь, который выиграл четыре Премьер-лиги подряд – у него есть ценник. Иначе он не может уйти", – сказал Гвардиола.

    Напомним, Эдерсон перешёл в "Сити" в 2017 году из "Бенфики".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis