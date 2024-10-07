Первая ракетка мира сообщила о завершении сотрудничества со своим тренером

Ига Швёнтек и Томаш Викторовски больше не будут работать вместе

Об этом польская теннисистка сообщила на своих страницах в соцсетях.

“После трёх лет больших достижений в моей карьере мы вместе с Томашем Викторовским приняли решение прекратить сотрудничество. И я хочу начать с большой благодарности тебе и сказать, что очень ценила нашу совместную работу.

Тренер Викторовски присоединился к моей команде на три сезона, когда я очень нуждалась в изменениях и свежих взглядах на мою игру. Его опыт, аналитический и стратегический подход и невероятные знания о теннисе помогли нам достичь таких вещей, о которых я даже не мечтала в начале нашей работы. Нашей главной целью было стать лидером рейтинга, и тренер Викторовски первым заявил об этом”.

За период совместной работы Швёнтек выиграла 19 одиночных трофеев, в том числе четыре на турнирах Grand Slam, а также Итоговый турнир сезона в прошлом году.

“В следствие таких важных изменений в моей команде, у мене есть несколько недель, чтобы начать работу с новым тренером. Я уже имею контакты с заграничными тренерами (не поляками), потому что я готова сделать следующий шаг в моей карьере. Как только я приму решение, дам вам знать”.

*обновляется

btu.org.ua