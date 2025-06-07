Лоренцо Музетти – о том, что снялся с матча в полуфинале РГ: “Очень разочарован тем, как все закончилось, но это все равно был отличный поединок”

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал свое поражение от испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Франции



Выиграв, первый сет Музетти проиграл два последующих и принял решение отказаться от продолжения поединка из-за травмы.

«В начале третьего сета, когда я подавал, я почувствовал, что начинаю терять силу в задней части левой ноги. Ситуация однозначно только ухудшалась, поэтому я решил остановиться. Я думаю, что это было правильное решение, хотя это не то, чего я хотел. Завтра я пройду обследование.

Честно говоря, я очень разочарован тем, как все закончилось, но это все равно был отличный матч. Мы оба очень хорошо начали, у нас были отличные удары. Я должен был играть на самом высоком уровне, чтобы не отставать от Карлоса. Я поднял свою игру на новый уровень, почувствовал, что приблизился к его уровню. Я поддерживал его в течение двух часов, поэтому я очень, очень доволен этим. Это шаг вперед, потому что последние два матча были несколько односторонними.

Сегодня я чувствовал, что имел шансы даже выйти вперед 2-0 по сетам, но, конечно, Карлос играет очень хорошо. Он в прекрасной форме. Это одно из самых сложных испытаний в нашем спорте на данный момент. Должен сказать, что он очень, очень агрессивен, поэтому да, ты всегда должен быть в игре. Физически, с одноручным бэкхендом, нелегко играть против таких игроков, как Карлос, Янник и другие. Для меня это было очень интенсивно.

И в конце концов я почувствовал эту проблему с ногой, поэтому дальше уже было действительно довольно сложно. Я думаю, что играл хорошо. Иногда я хотел быть очень агрессивным, особенно на приеме, но я сегодня очень хорошо подавал. Если анализировать эти два сета, то они были очень, очень хорошими. Конечно, в третьем и в последних двух геймах не было возможности играть на его уровне с этой проблемой. Это была неприятная ситуация».



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