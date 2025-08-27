Наоми Осака – после выхода во второй круг US Open: “Я не ожидала, что всем так понравится мой маленький Лабубу”

Двукратная чемпионка US Open Наоми Осака прокомментировала победу в первом круге соревнований



Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака успешно начала своё выступление на Открытом чемпионате США, обыграв бельгийку Грет Миннен.

– Если назвать самый светлый и самый тяжелый момент сегодняшнего вечера, что бы вы выделили?

– Самый тяжелый, честно говоря, в том, что я могла бы иметь лучшее настроение сегодня. Я была очень напряжена. Это был первый раунд, и этот турнир много для меня значит. Я очень хотела победить. Жаль, что я думала больше о результате, чем о самом процессе, но я рада, что всё же смогла выиграть. Я просто должна продолжать доверять себе. Очень трудно, когда знаешь, что хорошо подаёшь, а потом вдруг теряешь подачу. Но мы с тренером, Томашем Викторовским, много работали над моим приёмом, и я чувствую себя увереннее. Это очень важный момент для меня, ведь я чувствую, что могу сосредоточиться и сразу вернуть брейк тогда, когда это нужно. Это, я бы сказала, был ключевой момент матча. Честно говоря, сейчас я не пытаюсь идти чьим-то путем. Я просто делаю то, что говорит Томаш. Я сделала несколько иначе, чем раньше, и если кто-то захочет понять, то пусть сделает это сам, я не буду сама это раскрывать. Но это сделало мою игру на приеме значительно комфортнее, так что надеюсь, никто не догадается.

Мой любимый момент сегодня? Думаю, мой маленький Лабубу. Я не ожидала, что всем так понравится Билли Джин Блинг. Приятно, что это сегодня заставило людей улыбнуться. Что касается моего наряда, то я создала этот образ некоторое время назад. Пожалуй, позже опубликую видео об этом, но, если честно, мы пробовали его еще в прошлом году. Он оказался очень сложным, ведь кристаллы трудно интегрировать в спортивный образ для матча. Мне показалось, что интересно взять и вдохновиться огнями Нью-Йорка. Я рада, что мой первый матч был в вечерней сессии, потому что я действительно получила удовольствие от выступления в этом аутфите. Это мой вечерний образ, поэтому надеюсь в следующий раз будет дневной матч. Да, он был действительно очень сложным в исполнении. А с моими волосами получилось немного хаотично. Где-то неделю назад меня вдохновила идея сделать большой хвост, украшенный розами. Я не была уверена, возможно ли это вообще. Результат получился намного лучше, чем я могла представить.



– Недавно вышел документальный фильм о вас. Там вы были очень откровенной. Было ли это страшно – показывать личные моменты?

– Да, конечно, это страшно – впускать людей в свою жизнь. Но режиссер стала для меня очень близким человеком, мы проводили вместе много времени, и я перестала видеть в ней просто «камеру». Она стала подругой, с которой мне было комфортно. Я хотела, чтобы люди после просмотра, особенно мамы, почувствовали себя увереннее, позитивнее.

– Что думаете о новой прическе Карлоса Алькараса?

– Я видела его с волосами, а на следующий день он уже тренировался без них. Оказалось, брат его подстриг и испортил, поэтому пришлось сбрить. Это круто, что он не переживает. Сначала подумала, что это «момент Дэвида Бекхэма». Мне нравится, когда люди делают что-то неожиданное. В следующий раз, может, ему стоит покраситься в платиновый.

– Вы снова среди сеяных на Grand Slam. Что для вас значит это возвращение?

– Если честно, главное – не встречаться с топ-соперницами в первом или втором круге. Я даже шутила с Каролиной Муховой, что хорошо, что в этот раз мы не играем сразу между собой. Это дает шанс войти в турнир постепенно. Но, конечно, в любой день я готова сыграть против любого.

– Во втором круге вы сыграете против Хейли Баптист. Чего ожидаете от матча?

– Она очень сильная соперница, умеет делать практически все на корте. И это будет непросто еще и потому, что она американка, поэтому будет иметь поддержку трибун. Последний раз мы играли в Майами, и это был очень тяжелый матч. Я просто постараюсь показать все, на что способна.

– Вы говорили, что одержанные в последнее время победы придают уверенности. Чувствуете ли это на турнирах Grand Slam?

– Да, приятно подходить к турниру после ряда хороших матчей против сильных соперниц, ещё и на покрытии, которое я люблю. Это придает уверенности. Но в то же время понимаю: турнир серии Grand Slam – это совсем другая история, здесь гораздо больше факторов. Поэтому стараюсь сохранять спокойствие и не заглядывать слишком далеко.

– Было видно, что вы изменили прическу уже после выхода на корт. Это было запланировано?

– Да. Она была очень тяжелой. Я уже играла с косичками и тогда было сложно, поэтому в этот раз решила оставить ее только для выхода на корт, а потом сняла.

– Вы говорили, что этот наряд Nike готовили долго. Насколько сложно ждать, когда уже хочется его надеть?

– Это не сложно, скорее наоборот – всегда интересно. Мы делаем примерки за много месяцев, поэтому я знаю, как буду выглядеть в следующем году. Это мотивирует меня хорошо играть, чтобы выйти в красивом образе на главный корт.



