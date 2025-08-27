Экклстоун предостерёг Ферстаппена от перехода в Ferrari

Бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун всегда славился своими провокационными заявлениями. На этот раз Берни посоветовал Максу Ферстаппену не переходить в Ferrari, если ему последует такое предложение.

Берни Экклстоун: «Если Макс перейдёт в Ferrari, то это будет конец его карьеры. Будем надеяться, что этого не произойдёт.

К сожалению, в Ferrari выбрали не тех людей. Им нужен кто-то, кто приведёт с собой специалистов в команду. Самое обидное для Льюиса Хэмилтона и Ferrari, на мой взгляд, это то, что они поверили, что Льюис сможет сделать всё необходимое для успеха команды. Они должны быть разочарованы тем, что не смогли добиться того, чего могли бы.

На месте Ferrari я бы пригласил перспективного гонщика. Я бы выбрал бразильца Габриэля Бортолето, который в будущем будет очень хорош, или Айзека Хаджара. Бортолето уже справляется со своей задачей, но посадите его за руль правильной машины, и вы увидите на что он способен».

В следующем сезоне Sauber, за которую выступает Бортолето, станет заводской командой Audi. Отвечая на вопрос о перспективах Audi, Берни сказал: «Безусловно, они прибавят в следующем году. Сейчас они хорошо справляются. У них были и неудачи, но постепенно всё встанет на свои места. Приятно видеть, когда крупный производитель приходит в Формулу 1.

Сложно сказать, сколько им потребуется времени, чтобы добиться успеха. Достаточно посмотреть на Ferrari. У них лучшая техника, но главный фактор успеха – люди».

Говоря о текущем сезоне, Берни Экклстоун вновь заявил, что видит Оскара Пиастри чемпионом мира: «Он отлично справляется с работой. Когда Оскар допускает ошибки, он их признаёт, не винит других и не ищет оправданий. Он не допускает одну ошибку дважды. Пиастри – лучший гонщик после Макса Ферстаппена».

Источник