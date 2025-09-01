В Бразилии арестован бывший напарник Фернандо Алонсо

Тарсо Маркеш, первый напарник Фернандо Алонсо в Формуле 1, арестован в Бразилии за «незаконное владение автомобилем класса люкс».

Бывший гонщик разъезжал по Сан-Паулу за рулём Lamborghini Gallardo без номерных знаков. В ходе рутинной проверки местная полиция обнаружила, что за автомобиль не выплачен долг в размере 1,3 миллиона бразильских реалов (примерно 239 тысяч долларов США), и арестовала Маркеша.

Тарсо Маркеш провёл в Формуле 1 два сезона– в 1997-м и в 2001-м, будучи напарником Алонсо в команде Minardi. И Маркеш, и Алонсо в том сезоне очки не заработали, но бразилец оказался выше в личном зачёте благодаря двум девятым местам на этапах в Бразилии и Канаде против одного десятого места Фернандо в Германии.

Потеряв место призового гонщика, Маркеш оставался ещё какое-то время в Формуле 1 в роли резервного и тест-пилота, после чего выступал в кузовных гонках в Бразилии, где и завершил карьеру в 2018 году.

Источник