Майрис БРИЕДИС: «Эти два боксера станут большой проблемой для Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион крузервейта Майрис Бриедис назвал единственных боксеров в мире, которые сейчас способны создать проблемы для Александра Усика – обладателя всех поясов в хевивейте.

«Сейчас в мире есть два боксера, которые могут создать для Александра Усика большие проблемы. Первый – это Джей Опетая, второй – Мозес Итаума. Именно они двое могут быть опасны для Александра», – сказал Бриедис.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua