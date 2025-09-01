Рекордный трансфер. Ливерпуль объявил о подписании звезды из Ньюкасла

"Ливерпуль" официально объявил о подписании Александра Исака из "Ньюкасла".
25-летний форвард заключил долгосрочный контракт с "красными" и будет выступать под номером 9.
"Я очень счастлив быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он символизирует. Я горжусь этим и с нетерпением жду этого.
Я просто счастлив, что все завершилось и я могу вернуться к работе. Я с нетерпением жду встречи с моими товарищами по команде и болельщиками и возвращения на поле", – сказал футболист.
По информации СМИ, "Ливерпуль" заплатил за Исака 130 миллионов фунтов стерлингов – рекордный трансфер в истории АПЛ.
Напомним, что в прошлом сезоне Александер забил 27 голов и отдал 6 ассистов в 42 матчах за "Ньюкасл".