Рекордный трансфер. Ливерпуль объявил о подписании звезды из Ньюкасла

"Ливерпуль" официально объявил о подписании Александра Исака из "Ньюкасла".

25-летний форвард заключил долгосрочный контракт с "красными" и будет выступать под номером 9.

"Я очень счастлив быть частью этой команды, этого клуба и всего, что он символизирует. Я горжусь этим и с нетерпением жду этого.

Я просто счастлив, что все завершилось и я могу вернуться к работе. Я с нетерпением жду встречи с моими товарищами по команде и болельщиками и возвращения на поле", – сказал футболист.